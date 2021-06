La Brújula de la Economía: Bruselas da el pistoletazo de salida al Plan de Recuperación de España

Marta García, Daniel Pingarrón y Juan Carlos Lozano analizan la actualidad económica en La Brújula. Comenzamos con la noticia del día, y es que Bruselas ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La patronal ya se ha pronunciado y anuncia que esto es una excelente novedad porque disparará el PIB. Sin embargo, estas ayudas están condicionadas a que se cumplan ciertos requisitos.

El precio de la luz sigue al alza y alcanza cifras récord. El Gobierno señala que posiblemente bajará a medio plazo y no ha descartado la posibilidad de bajar algún impuesto para frenar este crecimiento.

Ya hay acuerdo para regular los precios del alquiler entre el PSOE y Unidas Podemos. No se bajarán los precios, pero tampoco se permitirá que suban. No obstante, esto no se aplicará en todo el país, sino en aquellas zonas tensionadas.