Hostelería y comercio, indignados con el plan de desescalada del Gobierno: "Es una tomadura de pelo"

"No entendemos la actitud de este Gobierno y cómo está actuando en esta situación. Nos ha dejado desamparados", ha dicho Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, en La Brújula. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, también ha atendido a Juan Ramón Lucas para hablar del plan de desescalada del Gobierno.

Los dos denuncian la "escasa" interlocución con el Gobierno y consideran "una tomadura de pelo" las medidas anunciadas por el Ejecutivo. "Estamos indignados, no se puede abrir una terraza sin las medidas que reclamamos. Si no hay ERTE flexibles no se puede hablar de limitación de aforos. La hostelería no va a poder abrir en estas condiciones".

Así, esperan que el Gobierno rectifique y piden un protocolo claro para tomar medidas para esa reapertura. "Necesitamos que nos digan de una vez y de manera clara, antes de que podamos abrir, las medidas exactas. Y luego, ¿cómo nos vamos a financiar?", ha reflexionado Pedro Campo.

