Edmundo Bal: "Me obligaban a quitar en la redacción los hechos violentos que ahora están probados por el TS"

LA BRÚJULA

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos y ex abogado del estado que fue cesado por no compartir el criterio del gobierno sobre el delito de sedición el lugar de rebelión, cuenta que una de las razones del cese fue que “no admití que me dijeran que lo que pasó ese día fue algo diferente a lo que yo vi”, quería que “quitara los hechos violentos”. Ahora, “me he quedado tranquilo, la sentencia es satisfactoria”.