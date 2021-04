El Norte de Lucas: "Aprovechemos la crisis, pero en serio"

Juan Ramón Lucas reflexiona en La Brújula sobre las palabras del neumólogo Carlos Jiménez-Ruiz, presidente del Congreso de COVID-19 que se ha celebrado hoy en España con más de 82 sociedades científicas. El doctor ha resumido la conclusión de este encuentro: unión y coraje para salir de la pandemia. Una crisis sanitaria puede convertirse en una gran oportunidad sanitaria.

Rescata también Juan Ramón Lucas la intervención de Margarita del Val en Al Rojo Vivo, su recomendación a los políticos de "que tomen decisiones valientes". "Si hay algo que tranquiliza en lo que está sucediendo son las palabras de Margarita del Val. "Nunca se ha descrito como efecto adverso en la frecuencia de uno en un millón, ni siquiera en uno en cien mil. Nunca ha habido un medicamento tan seguro como estas cuatro vacunas", ha asegurado la científica.

'Reforma fiscal' y la prórroga del estado de alarma

"Margarita Robles ha abierto una puerta a que puede que se prorrogue el estado de alarma", asegura Lucas sobre las palabras de la ministra de Defensa, que ha indicado a que quizá sí sea necesario que dure más allá del 9 de mayo. Lucas considera que el Gobierno también está utilizando a la vicepresidenta Nadie Calviño para hablar de cosas incómodas, la necesidad de que se acelere la llegada de los fondos europeos y la importancia de no hacer ninguna "reforma fiscal" en mitad de la crisis. "Hasta que la recuperación no llegue no es pertinente subir impuestos", ha asegurado Calviño. "La vicepresidenta mandó a callar el entusiasmo fiscal de María Jesús Montero, que lanzaba ideas nada acorde de la opinión de Calviño", espeta el conductor de La Brújula.

El Gobierno, apunta Lucas, tiene un desconocimiento de la realidad social. "Muchos empresarios no podrán optar por ayudas por no estar al día, aunque sea de pequeñas deudas, con Hacienda", explica el periodista sobre la situación de más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas. "Es como si alguien te pide comida y dices que no se lo vas a dar porque tiene síntomas claros de malnutrición", lamenta.