El cuaderno de Chapu: "Yolanda lleva un año escuchando, pero parece que oye lo que quiere"

Traigo que hoy en Yolandia, Sumar presenta sus cosas económicas, subir los impuestos, más sociedades, más patrimonio, más todo. De gurú económico lleva a un señor de CCOO que dicen que cuestiona el modelo de vivienda en propiedad. A quién no le va a gustar, eh, en un país donde la gente vive en casas de su propiedad, eh, quién podría resistirse. Yolanda lleva un año escuchando, pero parece que oye lo que quiere. El mundo, mientras tanto, sigue su trayectoria terrible. Frente a Grecia se ha hundido un barco con más de 500 inmigrantes.

La noticia compite en los informativos con un vídeo de una ballena que se come a dos señoras en kayak. Me gustan mucho estas cetáceas como del antiguo testamento, asesinas y maravillosas, mobys hartas de que vengan a hacerse selfies con ellas. Ballenas de la kale borroka -y no de peluche en oceanario- han formado un talde submarino en el Estrecho y le dan de piñas a los veleros. Estoy con ellas a favor de un mundo en el que se temía a la bestia quizás injustamente, pero al menos se las respetaba y no esta cosa de que la ballena es tu pariente y te quiere y salpica hasta la fila doce del espectáculo del acuario.

Estoy con vosotras, ballenas comedoras de maris de California, descendientes de la ballena de Jonás. Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, pero Jonás se fue en barco a Tarsis. Dios desata una gran tormenta y los marineros, lo lanzaron por la borda pensando que traía mala suerte y se lo tragó la ballena, como a Irene Montero en Sumar.