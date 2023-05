El cuaderno de Chapu: "Es viernes y los ladrones de votos de Melilla lo saben"

Hoy traigo que es viernes y los ladrones de votos de Melilla lo saben. Si esto pasa en Melilla, ¿cómo sabemos que no pasa en otra parte? Si yo robara 10.000 votos serían todos para Sánchez, que me robó el corazón. Se ha publicado que la policía investiga a Coalición Por Melilla. Cómo va a robar votos un partido cuyo líder fue condenado con pena de cárcel por robar votos. Pertenece a la coalición de Yolanda Díaz que escuchaba, pero esto no lo debió escuchar porque oye lo que quiere

La candidata a la alcaldía de Valencia por Podemos se anuncia como “Sorda, bollera, feminista y alcaldesa”. Suena a canción de Shakira. Que una candidata sea sorda en ningún caso debería ser obstáculo para que no la voten, pero no entiendo porqué debería ser un motivo para que la voten. Tampoco por lesbiana. Qué importará, digo yo. A mí me gustaría que no señalaran a la gente por ser sorda. Sorda, bollera y feminista. Si es que la anuncian como a la mujer barbuda. “¡Sorda y bollera! ¡Pasen a ver a esta sorda bollera!” Cuando me presente a las elecciones, me anunciaré como Gordo, despistadillo y currista. Se ríe, no estará discriminando a los gordos, menos aún a los curristas.

Yo siempre creí que era sordo como mi padre y como mi abuela. En realidad era sordo de vocación, eso fue evidente cuando fui al médico y me dijo: “Usted oye perfectamente”. Bien pensado, hay transcapacitados que se mutilan para perder a posta un sentido que sienten debería faltarles. Se hacen sordos porque se sienten así. Total, para lo que hay que oír.