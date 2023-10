El cuaderno de Chapu: "Sumar se montó su propio Constitucional y lo desmontó en dos meses"

Hoy traigo apuntado el dictamen de Sumar a favor de la amnistía, que iba a bajar Yolanda en plan Moisés con las tablas de la ley y al final bueno, alguien ha hecho un papel. Sumar se montó su propio Constitucional y lo desmontó en dos meses.

A Israel Sumar te manda veinte juristas echando pipas. Si otras naciones pueden convertir un conflicto doméstico en un conflicto internacional, mi Españita convierte los asuntos internacionales en conflictos domésticos. Hay bastante lío con las reacciones a los ataques de Hamas a Israel de los que, por cierto, cuanto más sabemos, más asquerosos resultan.

Hay cosas que están bien o mal, pero aquí le vamos poniendo matices. El diablo no está en los detalles; el diablo está en los matices, sí, está mal pero mira esto, pero lo otro, la historia, el contexto que contextualiza. Mucho hay que contextualizar para enmarcar las decapitaciones de no sé cuántos bebes de Kibutz, eh, pero se puede intentar. Estuve en un kibutz y me llamaban la atención aquellos israelíes jipis con sus bebés jipis de cunas jipis hoy ensangrentadas.

La cosa es que de las guerras de por ahí, hacemos nuestra guerra de aquí. El mundo es un sitio complejo, pero a mí me llama la atención que, siendo este un país que sabe lo que es el terrorismo, la única manifestación ha sido a favor del país de los verdugos. Claro que no todos los palestinos son Hamas, y que son la primera víctima de Hamas, pero tampoco veo mucha manifestación de palestinos contra Hamas. Los palestinos, de cuyo sufrimiento es en parte responsable Hamas, solo se manifiestan contra Israel.