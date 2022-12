El cuaderno de Chapu: "Sánchez quería detener a Puigdemont y resulta que se lo ha comido"

He apuntado que yo quería escribir sobre el otoño en Valencia que es una segunda primavera, y sobre el eco de los petardos, y si te digo la verdad, en el balcón de la buhardilla de Madrid y solo me llega la traca del Congreso.

Al Constitucional no le parecía del todo bien aprobar la reforma de la elección de los jueces del constitucional así mediante una enmienda sin los informes preceptivos, sin debate, con nocturnidad, alevosía, sanchismo y todo lo que le cuelga.

A Feijóo le han puesto un tricornio en la cabeza y en la mano una pistola como de disfraz de vaqueros. ¿Quién se ha creído que es el constitucional para estudiar si es constitucional el trámite de una ley? El Constitucional velando por la aplicación de la Constitución, no, en serio ¿quién se han creído? Los jueces no deben meterse en estos asuntos, el pueblo debe votar. No sé de qué, pero me quiere sonar. Sánchez quería detener a Puigdemont y resulta que se lo ha comido.

En realidad, este entuerto se puede solucionar. Si hay un golpe de los jueces, lo mejor será indultarlos, pactar con ellos las penas eliminar el delito por si lo quieren volver cometer. Es necesario desjudicializar la justicia.

Me estoy acordando de cuando Sánchez metió a Podemos en el Gobierno y la gente decía "Bah, tranquilos, que tenemos a los jueces. Con los jueces no se puede..."

Cuando le llevan la contraria a la izquierda, estamos ante el mayor golpe a la democracia desde el 23 F. Y así llegamos a este bello momento en el que todo es un intento de golpe de estado salvo los golpes de Estado.