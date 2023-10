El cuaderno de Chapu: "Los que quieren pasar a la historia casi siempre terminan pasando para mal"

Hoy traigo que Israel se ha quejado de que parte del Gobierno está alineada con los terroristas. Se ha quejado el Gobierno, pero a ver si hay una atentado y te manifiestas contra la víctima con tipos que aplauden al verdugo, a ver cómo lo llamamos. La izquierda española va por ahí como el banderillero de Juan Belmonte, justificando, justificando. Para justificar la amnistía, el sanchismo ha liberado a José Luis Rodríguez, kracken de León.

Era un hombre ligero, educado, simpáticamente torpón como un cómico británico. En Moncloa nunca dijo que la sopa estaba fría. Se me acercó un día, arqueó las cejas, me miró de cerca y me dijo: “Parece que va a nevar”, como solo te lo puede decir uno de León.

Después don José Luis adquirió una posición política que consiste en ponerse matemáticamente del lado de quien no hay que ponerse. Hay gente esperando a ver dónde se pone él con respecto a un asunto para no estar ellos.

Hoy se ha aparecido a defender la amnistía en lo de Alsina un poco en sabio como de baobab y cuenta cada rollo. Narra batallas de antepasados que se libraron en sitios que nunca existieron. Todo en él es mitológico pero dicho con ese tono como si te fuera a hacer el amor.

Me gustaba más antes cuando llevaba unas siglas ligeras, inocuas, casi de personaje de cómic de Ibáñez: Zetapé. Luego le entraron fiebres iliberales como del Orinoco, unas tenebruras y unas fatigas horrorosas, fiebres propias del que ansía a toda costa pasar a la historia. Hay que tener ojo con eso porque los que quieren pasar a la historia casi siempre terminan pasando para mal.