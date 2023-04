El Cuaderno de Chapu: "Primo de Rivera es un muerto muy viajero"

Traigo que con la memoria y el pensamiento recorro las calles de Toledo y el mitin de Sánchez, tan imperial. No estaba García-Page, no por nada. Sánchez, que es guapo de lejos, ha adquirido un brillo fantástico en el extranjero que contrasta con los reproches que le hacen en su tierra, tanto que lo recibe Biden en Washington, pero no lo recibe Page en Toledo.

El lunes a las nueve de la mañana exhumarán a Primo de Rivera, ¿el primo de quién?, se pregunta la gente. Van a tener que explicarle a España quiénes son todos estos fantasmas, quiénes son todos estos muertos. Ojo con las maldiciones. A Félix Bolaños le entró la miasma de Franco Howard Carter la de Tutankhamon y rompió la negociación sobre el Poder judicial, Ciudadanos, el PP y Podemos.

Primo de Rivera es un muerto muy viajero dentro de la costumbre de este país de sacar a los muertos a pasear. Lo enterraron fusilado en una fosa común, lo sacaron y después lo enterraron en Alicante, después lo sacaron y lo llevaron al Monasterio de El Escorial. De ahí a Madrid y de Madrid al Valle de los Caídos de donde lo sacarán el lunes para llevarlo al cementerio de San Isidro donde procederán a su quinto entierro. Podrían escribir: "Aquí descansa, al fin, José Antonio Primo de Rivera." En España seentierra muy bien, pero se desentierra aún mejor.

Las nueve de la mañana de un lunes define un acto cotidiano, pero es una operación muy fina. Sánchez no podía esperar a después de las elecciones porque estaban exhumándose encima.