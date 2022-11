El cuaderno de Chapu: "Olona, una Irene Montero de derechas"

Traigo apuntado cohete chino no tripulado fuera de control sobre tu cabeza. Cuando era un crío, lo que más gracia me hacía de Asterix era que los galos temieran que les cayera el cielo sobre la cabeza. Cuarenta años después, nos ha sobrevolado hasta tres veces un cohete chino no tripulado y fuera de control. Cohete chino no tripulado fuera de control sobre tu cabeza define nuestra existencia, al albur de las cosas que nos acechan, cosas chinas no tripuladas o de otra nacionalidad y naturaleza. Oh, cohete chino fuera de control, que caes a las once de la mañana hora española en el Pacífico Sur, dime qué portas en tus entrañas, un cataclismo, un candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, una talla policromada de Macarena Olona.

Olona ha olonozado esta vez para presentar una fundación para la igualdad, la otra igualdad. Olona, ministra de igualdad de derechas, némesis de Irene Montero, posee el don de las apariciones con ese verbo que es casi un trance como de entornar los ojos y pronunciar palabras en idiomas que nadie conoce, a esto le dicen xenoglosia. Habla tan claro y tan susurrando que no sabe uno si le va a recitar el artículo Dos de la Constitución o a soltarte un cate. Aquí llega a defender la igualdad de la mujer, la otra igualdad, digo, como una Irene Montero de derechas. A Andalucía llegó de morena de la copla de Julio Romero de Torres y aquí la tenemos con vestido blanco funcional casi de cosmonauta y el pelo de la princesa Leia de la derecha sin complejos, de emperadora cósmica, mujer, andaluza, libre y de la vía láctea de Salobreña.