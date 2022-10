El Cuaderno de Chapu: La noche de Halloween

Sangre de pega. Telarañas de algodón. Dicen que una puerta se abre entre dos mundos. Y tú me dirás. Yo veo muertos en vida cada mañana. Los niños de mi España van disfrazados de monstruo, de zombi, de bruja y de vampiro espeluznante. Paloma me dijo un día con su vocecita. Soy un zombi y te como el celebro. Ay, van pegando sustos, Brooke. Dejen el terror en los críos. Resulta encantador.

Tan cerca y tan tiernamente lejos del miedo de verdad, de las pastillas de yodo, de las letras del banco, de cuando papá y mamá discuten y del puti nazo camino del colegio en Jerson. Esta noche se lleva mucho del disfraz de Halloween de Sánchez en África, de vocal del CGPJ, de Félix Bolaños Hechizado y de Cuca Gamarra con Motosierra.

A mí lo de Halloween me parece muy bien, qué quieres que te diga? Yo no entiendo qué hay de malo en ir disfrazado de zombie si a uno le resulta divertido, a ver de qué manera Halloween nos hace ser menos españoles o menos cultos o menos algo como si la gente leyera menos las cosas de Zorrilla porque esta noche se disfraza de mamarracho.

No sé esto de sustraerse de las tradiciones. Pues a mí me ha parecido siempre un signo de pretenciosidad esta cosa de ir por ahí diciendo nada esto no va conmigo porque esto es un invento que los gringos trajeran Halloween. Pues mira que bien me parece. Pero sí, no celebrar Halloween porque es un invento yanki, si no celebrar la Navidad porque es un invento de la Iglesia.

Si no celebras el día de la madre porque es un invento consumista. Y si no celebras el 12 de octubre porque es un invento de Franco, bueno, si no celebras nada, igual que eres un triste y un aburrido y tienes derecho. Pero por favor, no nos des más la turra.