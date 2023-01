El cuaderno de Chapu: Las niñas del Ministerio de Igualdad ya no quieren ser princesas

Traigo que Sánchez anda en Davos y yo buscando un traje de cocinero en Madrid para la Tamborrada de Jai Alai. También tengo que encontrar un gorro de la 63, ya sabes, una mesa camilla. Es curioso, ensayar la Tamborrada a 450 kilómetros del mar, es como beber agua en el desierto de Atacama, como prometerse matrimonio en un puticlub. A ver dónde consigo una casaca de cocinero en Madrid, un sitio que esté a mano, ya lo tengo, ropa de cocinero deben tener en el CIS de Tezanos.

Ya cantaba Sabina el mar en Madrid en un vaso de ginebra y eso que con el temporal van las gaviotas a toda leche entre los rascacielos. Las niñas del Ministerio de Igualdad ya no quieren ser princesas, ni los niños toreros, ahora todos quieren ser Sánchez en Davos.

Por aquí llueve con lo del aborto y la reforma del Si es Sí y hace un noroeste de siete flechas. Cuando hay movida en mi Españita, nuestro bello presidente toma altura con el Falcon y en tres horas se planta aquí, allí, o allí.

Primero llevaba una charanguera del Ibex allá a donde iba. James Rhodes tocaba el organillo de los stakeholders del gobierno y le daba al conjunto un brillo de confortable abundancia como de tocar el piano en camiseta con la calefacción puesta. Después, vino la recesión y los poderes económicos eran cochinos capitalistas que querían derribar al gobierno. Ahora anda en Davos, digo, tirándose bolas de nieve en inglés y dándose ánimos: “May the Sánchez be with you”. A mi Pedro, que es guapo de lejos, la distancia le sienta muy bien. Hay gente que no ve el momento de que se vaya.

