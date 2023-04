El cuaderno de Chapu: En lo de Magariños se ve que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con el mismo pelazo

Traigo apuntado el stendhalazo de la presentación de lo de Yolanda Díaz, más que Eva Perón, parece la Virgen María del sanchismo con tenacillas. Miles de fieles a las puertas de Jerusalén-Magariños que termina en -iños, borriquita, palmas sobre las cabezas y estreno de partido. Habla en parábolas de sumar y de cuidarse. Hasta una poetisa le leyó unos versos proféticos: “Las alimañas querrán comerte el corazón”.

Yo desconfío de las cosas que traen poeta como de las manifestaciones con batucada, pero esa es otra historia. Yolanda… yo quiero creer, pero es que me acuerdo de cuando dejó a los banderilleros sin comer porque no le daba la gana de pagarles el subsidio. Y mientras tanto, España la tomaba por su mamá como los pájaros que crían en el zoo los veterinarios y en el guante se dibujan dos ojos y los pájaros piensan que son de su misma especie. La impronta, le llaman. Pues Yolanda tenía impronta, pero no sé si la gastó. Ahora propone formas, pero oye, que estamos hablando de una vicepresidenta del Gobierno de un partido que desde el Gobierno crea otro partido que la gente aún no ha votado.

“Humildemente, quiero ser la próxima presidenta del gobierno”, dijo humildemente. Y tú te dirás: un movimiento político que fracasó por el excesivo personalismo del líder va a triunfar por el personalismo de su próximo líder, porque es mujer y dice biquiño, pero cuando se bajó del escenario, el dedo de Pablo Iglesias seguía ahí. En lo de Magariños se ve que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con el mismo pelazo.