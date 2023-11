El cuaderno de Chapu: "Lunes 13 ni te cases, ni presentes una ley de amnistía"

Hoy traigo este cuaderno de lunes 13 ni te cases, ni presentes una ley de amnistía para conservar el Gobierno. Veranillo como de primavera tramposa y sevillanas del lawfare y una vergüenza profunda, difusa y transversal, que le dicen ahora.

Esperábamos una ley de Amnistía con exposición de motivos como de Rozalén y nos han colado una que habla de la soberanía popular. La soberanía popular no existe, se llama soberanía nacional y consiste, entre otras cosas, en que la voluntad del pueblos se expresa en un equilibro de poderes de manera que los elegidos en las urnas no pueden saltarse la Ley.

Soberanía popular, no, no, eso es es cuando los partidos se sitúan por encima de la Ley. Si lo piensas, las peores dictaduras se construyen ene nombre del pueblo. Pero es que la soberanía popular, dice Errejón, el cantante de aquella boyband. Mira hija, un consejo te voy a dar, si dice Soberanía popular, no te lo… quiero decir que no le votes de ninguna de las maneras porque en él habita un tirano.

Errejón, que andaba arengando a rodear el Congreso con Monedero y Garzón habla ahora de la soberanía nacional y está muy escandalizado porque unos pibes de Ferraz se han puesto a rezar el rosario. Yo que rezo no sé qué tiene que ver Dios en las mayorías parlamentarias, pero no hacen mal a nadie. Si lo piensas, en el 15 hacían talleres de reiki e imponían las manos conectados con la pachamama y, mira. Llegaron a ministros, vicepresidentes, con coches oficiales y chalé con piscina, tinaja, mucama del Ministerio de Igualdad y un cortacésped del tamaño de un poni. No dirán que no hicimos de ellos hombres y mujeres de provecho.