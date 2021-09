El cuaderno de Chapu: "Iglesias, "Degenerando""

Notas del 7 de septiembre, atasco, estuche nuevo y calambrazo. El precio del megavatio hora llegará mañana a los 135 euros, pero son tan monos, cómo no te vas a comprar un megavatio hora con esos ojitos que tienen que te miran y es que te derrites, y les puedes enseñar a dar la pata y a hacerse el muerto. A veces se está muy quieto que parece de yeso y separa la ropa por colores y borda la tortilla de papas para cenar, pero por la mañana te lee la prensa.

Me cuenta que Pablo Iglesias ha dicho algo del comunismo en la tertulia en la ahora participa. Cuando estaba en política, Iglesias parecía un mal tertuliano y ahora de tertuliano parece un mal político. Yo creía que los ex políticos se dedicaban a dar charlas de cómo esto y lo otro: "Cómo me cargué el 15M", "Cómo pasé de Sol a un coche oficial", "Cómo me metía con los políticos por vivir en el barrio de Salamanca y me compré una casa de cien millones con cabaña de invitados, mucama y tinaja" y "Segar el césped del chalé con visión de género". Pensándolo bien, se dan demasiadas charlas de "Cómo pude". Igual es el momento de dar testimonio de "Cómo no pude".

Ah, Iglesias, que era libertador de los pueblos y se ha metido a tertuliano. Lo lógico sería que, a cambio, a mí me hicieran director general de una cuenca hidrográfica o mejor me dieran una secretaría de Estado de ir a los toros, hacer surf y beber birras del Mercadona. Cómo me acuerdo de Belmonte, cuando un banderillero suyo se metió a político y le preguntaron cómo un banderillero llegara a gobernador civil, respondió: "Degenerando".