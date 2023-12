El cuaderno de Chapu: "Hay que tener un ángel de la guarda, pero hay que tenerlo bien entrenado"

Hoy traigo este lunes en el que se ha enfadado la izquierda porque Ayuso ha sacado un vídeo de Navidad con muchos niños y referencias a Jesús. Se entiende que debería hacer uno con yonquis metiéndose heroína en aquellos sofás que había en los solares.

Ahora hay críticos de villancicos y una app de inteligencia artificial que te dice si vas a tener una muerte prematura y cuándo. Esto lo inventó Antonio Corbacho que era el apoderado de José Tomás vivía con un enano en la finca que cuando se enfadaba, te adivinaba la muerte. Vivía en una casita como de muñecas en el jardín. Un día le pregunté a Corbacho qué es lo que tenía ahí dentro, y me dijo que eso era del enano y que si entraba, lo mataba. Me contó que el enano se enfadó conmigo por nombrarlo en una crónica y que era de un accidente el no sé cuántos de tal, no sé qué día era porque tengo mala memoria, pero si tanto acertaba el enano, debe ser de ahora, en adelante.

Debo de ir por mi tercera vida, como Arnaldo Otegi que ahora he leído que es un héroe de la paz. A ver qué app te predice la reencarnación de ETA en movimiento cuqui.

Eso sí que era imposible y mira. Lo más normal es que yo me vaya a morir de un accidente, dada la vida que llevo, no sé si me cogerá un toro o me caerá el casquillo de un obús en la cabeza o me daré con la cocorota en un tanque. Lo más normal sería resbalarse en la ducha que es como se muere la gente que tiene cuidado. Hay que tener un ángel de la guarda, pero hay que tenerlo entrenado.