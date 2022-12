El cuaderno de Chapu: "Están sucediendo las cosas que nos dijeron que no iban a suceder nunca"

Traigo que en una misma votación, Sánchez ha incluido el asalto al Tribunal Constitucional en la eliminación del delito de sedición con la enmienda de la rebaja de los delitos de malversación, todo a la vez.

¿El atracón del sanchismo, no es bello? La malversación es ahora manejo indebido del dinero sin ánimo de lucro, casi un voluntariado.

Si a Otegi le van a dar el Nobel de la Paz, a ver por qué a Junqueras le van a conceder el Príncipe de Asturias de Humanidades.

Sánchez confía en que de aquí a las próximas elecciones la gente lo habrá olvidado. Los españoles, amnésicos, caminarán con pasos de momia y los brazos así hacia adelante a votar al novio de la tarta de España.

Yo si te digo la verdad, creo que el tiempo a veces te hace estos retratos se ve lo que hay dentro de los políticos como si la historia les hicieran un tac. Pero yo qué sé, he estado en el Louvre y vengo traspuesto. París supone un exceso del ser humano que produce en el visitante un deslumbramiento y un estendalazo. Luego piensas que en una de esas buhardillas del cielo de París está Michel Houellebec viendo Youporn y se te pasa.

Están sucediendo las cosas que nos dijeron que no iban a suceder nunca. Dijeron que no indultaría, y Sánchez indultó. Que no pactaría con Bildu, y pactó. Que no eliminaría la sedición y la eliminó, que no rebajaría la sedición y la rebajó y ahora Esquerra le pide a Sánchez un referéndum de independencia. Dicen en el PSOE que tranquilos, que eso no va a pasar.