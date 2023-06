El cuaderno de Chapu: "Esta noche ha venido a agarrarse un cabreo a El Hormiguero Pedro Sánchez"

Hoy traigo que esta noche ha venido a agarrarse un cabreo al hormiguero Pedro Sánchez. Le ha ido a echar la bronca a Pablo Motos y a cantarle las cuarenta. Le mira como si le fuera a dar la réplica o un cogotazo. A Trancas y. Barrancas les va a echar flisflis. Sánchez era el novio de la tarta de España, y de pronto aparece discutiendo con dos hormigas. Responde a las preguntas como si le debieras 20.000 euros. Está que fuma en pipa porque no le gusta a la gente, porque la gente no le quiere los suficiente, porque no le vota lo suficiente, y eso no puede ser.

Tampoco nos gusta a los opinadores. Eso es nuestra culpa, no la suya,. Porque decimos sanchismo. Ese es el problema, lo que lo explica todo, la clave de bóveda de su derrota. Ah, cochinos opinadores que decimos sanchismo, llevamos cuernos de bisonte y bigotito de oficial de las SS. Los opinadores no le damos la razón, esto es malo para la democracia. Tenemos que darle la razón para que la gente vote bien y usted también. Sánchez va a la tele a ponerle

El problema es la pandemia, es la guerra, es la lava del volcán, la inflación, el calor, lo de Cataluña, lo de Irene Montero que no entendieron sus amigos de 40-50, la Ley del Solo Sí es Sí, la herencia recibida, la derecha judicial, la derecha económica, la derecha mediática con sus trumpistas, bolsonaristas, tertulianos, la gente que dice que Sánchez es el líder del sanchismo. El problema es usted, que no le vota y Sánchez va a la televisión a decirle un par de cositas.