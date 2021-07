El cuaderno de Chapu: "Españita cambemba"

Notas del 23 de julio, último cuaderno de la temporada. Parece que fue ayer, anteayer hace seis meses y hace un año, también. Hace un tiempo que el tiempo no pasa: merodea, y así estamos un año después, más allá pero en el mismo sitio, escalando la curva, nunca olvidando la prudencia, sonriendo sin boca, en alerta pero confiados y lo que diga que toque un discurso tan obsesivo, tan cíclico y tan recurrente que hay días en que ya lo mismo me dan ocho que ochenta.

Ha llegado este momento en el que si empiezan los juegos de Tokio, anda pues han empezado y si mañana se suspenden, pues uno de pronto piensa: anda, ya se han suspendido. Y si indultan a los condenados del "prusés", y si la deuda y si los fondos, si las medidas, pues ya se arreglarán o no. Y nos vamos de viaje de fin de curso a Menorca porque bah, y si te dicen que Oriol Junqueras va a ser la última princesa Disney, pues te lo crees. Cuenta Super Pedro que hemos derrotado al virus, y después volveremos a derrotarlo, que es la manera de no derrotarlo nunca. Y este país no se rompe, pero hace crá, y al final qué importa, pues cuando dice una cosa, pues viene a ser lo mismo que si dijera la contraria.

Igual es que cuando morían mil al día andábamos haciendo bizcocbos y se nos quedó holgura en el corazón. O es que dice Antonio Díaz que nuestro viejo sentido de la desesperación nos mantiene expectantes, vivos, sabios, linces y de puta madre, vaya. La cosa es que está mi Españita cansada, cambemba y morcillona y no termina de morir, pero de vivir, tampoco.

Feliz verano a todos, hasta septiembre.