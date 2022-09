El cuaderno de Chapu: si se ensaya la modificación de trayectorias de los asteroides es porque nos han de caer los asteroides

Traigo el jolgorio de las niñas cuando en el vídeo de la Nasa, la sonda impacta contra el asteroide y montan un lío en la cocina. Me piden que lo ponga de nuevo: “Otra vez, papá, otra vez!” cuentan: “Tres dos uno, pum” y unas risas…

Cómo se queda uno después de darle a un asteroide en todo el careto, aunque sea un asteroide de prueba. Es como salvar el mundo en chiquetito, y esos tipos de la Nasa en el centro de control, tan contentos, abrazándose. Si los tipos de la Nasa están contentos, nosotros también.

Casi no se oye a los que ya están planteándose: “¿No habrá demasiada testosterona en meterle de piñas a esa piedra que vuela?” Por qué no convencerla. ¿No sería mejor que nos cayera? Un fogonazo y pum, al fin la Tierra libre de humanos, qué maravilla, no? Algunos lo están deseando. A mí siempre me han caído mal esos que van por ahí pidiendo que caiga el meteorito a cada poco. Oye, muy bien, pero que te caiga a ti.

No le veo la gracia a la extinción. El ser humano es capaz de empresas extraordinarias aunque ande últimamente pidiendo perdón por todo. Yo creo que no estamos tan mal. Nos queda el cielo, el último reinos optimistas, los poetas y los niños con sus sueños de naves que chocan contra asteroides.

Solo una sombra me recuerda que si se ensaya la modificación de trayectorias de los asteroides es porque nos han de caer los asteroides. No se apure, eso no será mañana.