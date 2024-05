El cuaderno de Chapu: "Cuando insultan a la Corona no quitamos el embajador"

Hoy traigo la resaca de lo de Sánchez con Milei. Sánchez, ofendido, ha retirado la embajadora. Últimamente coge cada perra. Se queja el Gobierno de que el presidente argentino insultó a España. Claro que la medida del insulto no es el mismo en Madrid que en Buenos Aires. Si aquí me dicen: oye Apaolaza, estás de buen año, un argentino me dirá que sos un cementerio de donetes. No hay quién se ofenda así.

Cuando Óscar Puente dijo que Milei va drogado, no era un insulto, era una broma, una broma de Valladolid.

Si el Javo Milei insultó a España ando dándole vueltas a lo que es España. España no es la Corona porque cuando insultan a la Corona no quitamos el embajador. Si Gustavo Petro dice que somos un país que produce esclavistas, no retiramos el embajador de Colombia.

Si López Obrador en su mañanera que cantaba el Rey David dice, achispado -lo de achispado es una metáfora, no me vayan a retirar el embajador- que deberíamos pedir perdón, no retiramos el embajador. Si los independentistas dicen que somos un país fascista, tampoco ofenden a España. Si Torra dice que los españoles somos bestias de forma humana no está insultando a España. Si en Latinoamérica derriban las estatuas de los héroes con perdón de España, no están insultando a España porque no se enfada nadie.

Si no molesta cuando atacan a España pero sí cuando atacan a la mujer de Sánchez es que la mujer de Sánchez es España. España limita al norte con Sánchez, al sur con Sánchez y al oeste con Sánchez. España es Begoña Gómez, mujer, nación y matria.