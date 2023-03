El cuaderno de Chapu: ¿No es bella la celebración de la coherencia del sanchismo?

Traigo que quebró el Sillicon Valley Bank y en EEUU, a correr al banco a retirar los fondos y le llaman ‘Bank Run’. Qué nombre le pondrían en Moncloa al pánico bancario. Aquí no va a pasar y, como salga alguien del Gobierno a decir que no hay peligro de crisis bancaria, ya estoy yo comprando dos sacos de arroz, velas, pastillas potabilizadoras y un walkie talki.

Tenemos vídeo del PSOE, se titula ‘Defiende lo que piensas’. El sanchismo somete a sus seguidores a tales pruebas de fidelidad política que hay socialistas de baja por hernia argumental. Cuando el pacto con Bildu en Navarra, tuvieron que defender que no pactarían y, después, que el acuerdo suponía un triunfo de la democracia.

¿No es bella la celebración de la coherencia del sanchismo? Defiende lo que piensa, claro, pero lo que pensaba cuándo. esto es algo que le ha sucedido a todo el mundo en la vida. Yo he cambiado tanto y tan bien de parecer. Últimamente, ando preocupado de que mi juicio sea siempre el mismo, mi criterio se está tan quieto que parece que se me haya muerto.

La mejor película en los Oscar se llama ‘Todo, todo el rato y en todas partes’. Es sanchista por lo metavérsico. Hollywood pretende reconciliarse con el público joven premiando una cinta en la que dos adultos pugnan por ver quién le introduce al otro un juguete anal. No sabría decir si va a funcionar, porque no he visto la película según el mandato de Manolito Vidal que decía que, para hablar con propiedad de una película, lo mejor es no verla.