La carta de Ónega a Íñigo Urkullu: "Le felicito, consiguió lo que fue imposible durante 40 años sin que parezca que rompe la Caja Única"

Hoy, era el vivo retrato de un hombre feliz. Es que estaba celebrando el final de la guerra de los cuarenta años. No, no me refiero a la ETA, que duró bastante más. Me refiero a las transferencias que le arrancó al gobierno de Madrid. Y entre ellas, una muy importante, histórica como ha dicho Josu Erkoreka: la gestión autónoma del régimen económico de la Seguridad Social.

Cuarenta años la llevan reclamando, lehendakari. Desde que entró en vigor el Estatuto de Guernica, que prevé esa cesión. Desde entonces pasaron La Moncloa todos los presidentes que tuvimos. Todos. Gobernantes de dureza y gobernantes que presumían de talante. Y ninguno se atrevió a transferir esa competencia.

Ninguno quiso cambiar nada de la Seguridad Social ni para el País Vasco ni para ninguna otra comunidad autónoma, aunque solo ustedes la pusieron en su Estatuto y solo ustedes la reclamaron. Muy convincentes debieron de ser ante sus interlocutores del gobierno Sánchez. Tan convincentes, que quizá pusieron en la balanza los Presupuestos y los negociadores de Sánchez se rindieron. Le felicito, Urkullu, porque consiguió lo que fue imposible durante 40 años sin que parezca que rompe la Caja Única. Se puede leer como que Euskadi gana competencias en un instrumento de vertebración nacional como es la Seguridad

Social, o que el Estado pierde competencias en un instrumento de vertebración nacional como es la Seguridad Social. ¡Pobre Estado! A ver quién le niega ahora esas competencias a Cataluña. A ver quién nos la niega a Galicia, que en esto tenemos los mismos derechos históricos que Euskadi. Y a ver quién se la niega a las 17 comunidades autónomas. Felicidades, Urkullu: ya tienen ustedes una nueva estructura de Estado, que dice el independentismo catalán. Espero que los pensionistas de Euskadi no piensen que usted les paga las pensiones. Se las seguiré pagando yo.