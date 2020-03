La carta de Ónega a los médicos: "Sabéis a qué os exponéis y lo estáis pagando"

Hablé con el doctor Initua, en Vitoria, que me alertó: “nos podemos quedar sin médicos”. Escuché el SOS del doctor Martín del Yerro, que pedía más facultativos como quien pide auxilio desde un mar bravío. Mi nefrólogo, el doctor Villacorta, me hace consulta por teléfono. Mis cardiólogos, González Pinto y Zamorano me alertan de los riesgos de un cardiópata.

Y todos los demás amigos, que entre médicos solo tengo amigos, que viven dos vidas: la del aplauso de la sociedad que, como hoy escribió Durán Lleida, aprecia que los héroes son quienes salvan vidas y no quienes juegan al fútbol, y la angustia de estar cayendo en la epidemia.

Dejadme, doctores, enfermeros, personal auxiliar, que recuerde uno de los datos del día: 9.444 habéis caído. 9.444 infectados. Y varios muertos. Un día más y habréis pasado la barrera de los 10.000. Todos, bajas en un trabajo siempre fundamental, pero hoy más esencial que nunca.

Y no me importa vuestro nivel ni titulación. Me importa que sois los encargados de salvarnos. Sois nuestros salvadores y he visto cómo estáis de mal protegidos. Me han contado cómo visitáis a los enfermos, protegidos con un chubasquero.

Me ha emocionado la cantidad de jubilados y estudiantes que acudieron voluntarios a la llamada de socorro. Y hoy me impresionó que un cirujano estético muy conocido como Martín del Yerro ha dejado su especialidad para unirse a la lucha contra la pandemia. Y como él, cantidad de especialistas. Nos os escribo para animaros, porque habéis demostrado que no sabéis lo que es miedo.

Sabéis a qué os exponéis y lo estáis pagando. Sabéis el servicio que hacéis. En el fondo, escribo para decir a las autoridades que es un crimen teneros desprotegidos. Para recordar a la sociedad que no podéis permitiros el confinamiento.

Para reclamar que, si queda alguien libre, o alguien que sepa de medicina general, que se ofrezca. O que se traigan médicos del extranjero. Tal como va el ritmo de contagios entre vosotros, a ver si resulta verdad que nos quedamos sin médicos. A ver si nos tienen que cuidar los siquiatras. Y no es ninguna ironía. Lo sabes muy bien, doctor.