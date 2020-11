La carta de Ónega: "Gracias al Gobierno y al virus, aunque a veces parezcáis lo mismo, por prepararme tan plácida Navidad"

Buenas noches, Navidad. Te escribo exactamente un mes antes de Nochebuena por primera vez en mi vida. Hoy me ha dado un disgusto Isabel Díaz Ayuso cuando ha dicho que las navidades pasarán rápido. ¡Que no sea así! Es que he tomado al oído las propuestas del Gobierno y este 2020 tus fiestas van a durar una eternidad. Vamos a vivir cosas insólitas y dignas de recordación. Gracias, Gobierno, por hacerlo posible. Me libráis del jolgorio de las comidas de empresa aunque de tantas hambres me han curado.

Me libráis de las amables caras de los ministros en la copa de Navidad de Moncloa. Una disculpa para ese entrañable amigo que casualmente siempre tiene una comida pendiente para diciembre. Todo empezará bien con la lotería porque no habrá cientos de reporteros en la puerta preguntándome qué haré con tanta pasta. Por fin el mensaje del rey escuchado en respetuoso silencio: silencio de hogar navideño sin que los nietos me hagan perder el matiz. Cenaré en la más estricta navidad sin pasar de seis que son multitud en noche tan memorable.

¡Adiós ríos, adiós fuentes, adiós cuñados del alma! ¡Solo porque será una noche sin cuñados ya será una Nochebuena histórica! Ay Navidad 2020, la cantidad de virus que muchos tuvieron que pasar para tenerte tan tranquila. Ya me empieza a inquietar que el año que viene funcionen las vacunas y volveremos a las andadas. Hoy, carpe diem, vivamos el codiciado momento y en medio de esta paz rural un apunte materialista: supongo que los dueños de mis créditos dormirán tranquilos ya que por fin me ven ahorrar. ¡Gracias Gobierno, gracias virus! Aunque a veces parezcáis lo mismo. Gracias por prepararme tan plácida, tan apacible, tan fantástica Navidad.