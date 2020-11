La Persona Física y un señor de Murcia: "Los 'pegeses' van sumando apoyos"

Ya conocemos cuál va a ser el plan que pretende el Gobierno para estas navidad. Vera dice que "le parece fenomenal" porque es un "rancio" y Martos, por su parte, considera que "necesitamos una voz de dron de madre para nochevieja".

Aunque Pedro Sánchez nos hizo un spoiler el domingo, hoy el Consejo de Ministros ya ha aprobado el plan de vacunación y también hemos conocido que los 'pegeses' van sumando apoyos al tener el voto de ERC y PNV.

Los que ya no quieren sumar son el PP y Ciudadanos, que ya no van juntos en Cataluña. Parece que Pablo Casado ya no tenía ganas de más y Arrimadas lo ha dado por hecho, y nos lo anuncian con el doblador de Casado, Christian Gálvez, y la de Inés Arrimadas, Cañizares. Puede ser que el PP ya no quiera seguir sumando porque en Euskadi no fue muy bien la cosa.

A Pedro Vera lo rancio le persigue y ha descubierto que la tomatina en la India se hace con excrementos. Además, ha pasado de cotillear las webs de las agencias inmobiliarias a las de compartir piso, donde se ha encontrado cosas muy interesante.

El rey Felipe VI está en cuarentena porque estuvo con alguien que dio positivo en Covid, mientras que el emérito ha sido noticia otra vez con una de sus cuentas relacionadas con el Ibex. Ahora hay mucho información sobre este tema y, en parte, se debe a las grabaciones de Villarejo, algo que ya lo predijo el 'Oráculo del hombre en la tierra'.

Martos nos cuenta que Trump ha dejado de gritar en Twitter y que el expresidente francés Sarkozy está en el banquillo protagonizando un juicio histórico por tráfico de influencias.