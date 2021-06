Persona física y un señor de Murcia: El discurso operístico de Pablo Casado

Pedro Sánchez ha propuesto hoy en el Liceo de Barcelona plantear los indultos a los presos del procés entre aplausos y abucheos por parte de ciudadanos independentistas. Y para celebrar el Día de la Música, la dirección del PP ha querido dar sus discursos contra esto con un tono operístico, como Pablo Casado que entre rimas y un estilo poderoso ha cargado contra el socialista. Lo repasamos con Raquel Martos y Pedro Vera.

Vera, por su parte, nos trae la situación de la selección española en la Eurocopa y el descontento de la gente con ellos por el empate contra Polonia y no saludar a los fans. Ya no ganan porque no dan miedo al no grabarse vídeos mientras cantan, al estilo de la danza maorí.