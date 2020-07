Maldita Hemeroteca: Torra no se da por vencido y aprobará un decreto ley para superar la resolución judicial

Quim Torra "no acepta" la resolución judicial que bloquea la decisión de la Generalitat de confinar a la población de Lleida y otros 7 municipios del Segrià. Pero el presidente no se da por vencido y ha anunciado que se va a aprobar un decreto ley para reforzar la resolución ejecutiva del confinamiento.

Este domingo el Juzgado de Instrucción Nº1 de Lleida ha bloqueado la decisión de la Generalitat de confinar a la población de Lleida y otros 7 municipios del Segrià, al entender que el Govern estaba extralimitado sus funciones, dado que, según la jueza del caso, estas competencias pertenecen al Estado y es necesario decretar un estado de alarma parcial para volver a confinar a los ciudadanos en sus domicilios.

Cataluña ya confinó a los vecinos de la zona de Igualada antes de que toda España estuviera en cuarentena. No obstante, este suceso no se asemeja a lo que ha pasado, porque se puede hablar de dos tipos de confinamiento: uno de ellos es cerrar una zona geográfica y no permitir que nadie entre o salga de ella; o lo que conocemos como una cuarentena, que supone que los ciudadanos no pueden salir de su zona geográfica ni de su domicilio. Paro lo primero, los gobiernos autónomos sí que tienen competencia para hacerlo, pero privar de libertad de movimiento a los ciudadanos no.

El Govern podría pedir al Gobierno central que confine con un estado de alarma parcial a sus ciudadanos, pero, a parte de este no ve esa posibilidad por el momento, Torra ha dicho que "no está de acuerdo con la decisión judicial y no la aceptamos", por lo que va a aprobar "rápidamente" un decreto ley para superar esta resolución.