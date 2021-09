La tele con Monegal: Antena 3 lidera el prime time con el estreno del show, "Veo cómo cantas"

El hombre que se mete en la cama sobre las 4:00 y 5:00 horas de la mañana porque tiene que peinar la tele, el señor Monegal, ha descrito la parrilla televisiva como un zumo de limón.

Ayer empezó la temporada de Antena 3 con el estreno del show, "Veo cómo cantas". Un programa que lideró la noche y ganó el prime time. "Se trata de descubrir por medio de una serie de criaturas que salen a cantar, quién es el cantante profesional y quienes cantan con una almeja", ha explicado Ferrán Monegal.

"Es un programa donde la persona que concursa tiene que adivinar quién canta y quién no sin escucharles. Como coaches están Ruth Lorenzo, Ana Milán, El Monaguillo…", ha proseguido el periodista. Sin embargo, ha dicho que "la productora deberá reflexionar y buscar que los colaboradores participen más. No es un programa que me haya seducido", ha reconocido el experto.

El critico también ha hablado de la aparición del padre Apeles en Sálvame Naranja ya que, se ofreció a investigar todo lo necesario sobre la novia del obispo de Solsona.