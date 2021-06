Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes: "Me ha pillado por sorpresa, no sabía que era candidata"

La nadadora paralímpica Teresa Perales ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. En Julia en la onda hablamos con la premia y nos cuenta que "me ha pillado de sorpresa porque no sabía que este año estaba entre las candidatas". Teresa Perales cuenta que en otros años ha estado entre las finalistas e incluso en alguna ocasión se ha quedado a un solo voto de ser la ganadora.

La ganadora de 26 metales olímpicos cuenta en Julia en la onda que "no se podría creer lo que le decían cuando le han llamado de la Fundación Princesa de Asturias". Y bromea diciendo que "le he dicho a mi madre que se sentase para darle la noticia y que no se cayese al suelo. Hemos roto a llorar las dos juntas".

Ahora está centrada en los Juegos Olímpicos de Tokio donde podría superar al Michael Phelps, que ostenta 28 medallas olímpicas por las 26 de Teresa Perales. La nadadora se ha mostrado solidaria y ha agradecido y compartido el premio "con el resto de deportistas paralímipicos y con todos aquellos que disfrutaremos de los JJOO".