Los MIR batallan contra la elección telemática de la especialidad: "Favorece las renuncias"

En la selección presencial de especialidad del MIR se elegía plaza según la información se iba actualizando en tiempo real, mientras que en el nuevo el sistema asigna automáticamente la plaza según las preferencias del futuro médico. "Hay que hacer una lista 12 horas antes de la elección con hasta 400 opciones", explica el MIR Alex Meyer, representante de la Asociación MIR España.

El año pasado se sentenció qué debía hacerse de manera mixta. "No es el mejor sistema, a la vista está. La molestia no es que sea telemático, sino que sea por adjudicación y no de elección", critica el doctor Mayer, que nos explica además que la página del ministerio de Sanidad se cayó el año pasado por sobrecarga.

Las razones de Sanidad

Pilar Carbajo, subdirectora general de Formación Profesional del Ministerio de Sanidad, discrepa de las palabras del MIR: "El sistema adjudica las plazas previa elección del aspirante". ¿Por qué este año no se vuelve a hacer un sistema mixto? "La medida se toma por dos motivos: modernización de la administración y porque estamos convencidos de que es un sistema seguro". Los MIR se quejan de que es más difícil hacer la elección y casi imposible hacer una previsión de sus posibilidades.

¿Han valorado que el sistema podría provocar renuncias? "La elección de las plazas se deben hacer según las mismas preferencias", insiste. "Se va a contar con un soporte a nivel técnico y funcional del ministerio para resolver cualquier incidencia", explica la experta. Todavía no se ha publicado un calendario de plazos, aunque anuncia, se publicará "cuanto antes".