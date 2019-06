David Rieff: "El trabajador de una ONG tiene que hacer compromisos con verdugos"

El autor asegura que "el proyecto de la acción humanitaria es aliviar, no es cambiar el mundo" y añade que "el deber de un militante, de un trabajador de la acción humanitaria es hacer compromisos con verdugos, porque finalmente una ONG humanitaria no puede entrar en el terreno de Sudán, Liberia, etc. sin el acuerdo de los señores de la guerra o de gobiernos horribles". Aunque señala que no lo considera un fracaso de las ONG, "el alivio es suficiente para estas organizaciones".

Además, considera que la sociedad, aunque ha habido un progreso tecnológico, está retrocediendo en el ámbito moral.