El Gabinete: ¿Cómo toman decisiones los Gobiernos si la última palabra es de la Justicia?

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, una decisión muy ajustada que ha contado con la oposición de cinco de los once magistrados. Mientras, las comunidades siguen pendientes de la Justicia para saber si cuentan con el aval para aplicar toques de queda. ¿Cómo es la coordinación entre la política y la Justicia en España? Lo analizamos con Ignasi Guardans, Noelia Adánez y Pilar Gómez.

Guardans señala que se trata de un "error con una fundamentación absurda" porque es un problema que no ha afectado solo a España, sino a todas las democracias del mundo, sin embargo, estas no han llegado a la misma decisión. "Da la sensación de ser política para hacer daño al Gobierno", apunta.

Por su parte, Gómez recalca que "el Constitucional siempre va tarde", ya que llevan incluso 10 años para una sentencia. No especifica que las restricciones estén mal, sino que "se debería haber declarado el estado de excepción y no de alarma". Además, puede generar mucha confusión para el ciudadano porque "no se sabe que pasará con las multas y las sanciones".