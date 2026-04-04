La Bulla 1x09: De barrio en barrio

Desde una banda que se escucha a lo lejos hasta el murmullo de una plaza o el golpe seco de un tambor —e incluso alguna explosión que irrumpe con alegría—, este episodio se convierte en un viaje sensorial y emocional.

A lo largo del recorrido, el podcast se detiene en tres localidades —Cúllar Vega, Padul y Cuevas del Campo—, muy distintas entre sí, pero unidas por una misma esencia: la forma en que sus vecinos sienten y viven la Semana Santa. Tres maneras de expresar la tradición, tres formas de emocionarse y tres relatos que, juntos, construyen una visión única y auténtica de la pasión granadina.

Con la colaboración de la Diputación de Granada.