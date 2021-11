Una semana más en el Nivel 1 del Plan de Medidas ante el aumento de la pandemia en La Rioja

Noticias Mediodía La Rioja 20/11/2021

La Incidencia Acumulada a 14 días supera los 61 casos por cien mil habitantes, y de las 9 personas ingresadas en la UCI, 5 no están vacunadas. El Gobierno apela a la responsabilidad de cumplir con las medidas y a que se vacunen quienes aún no lo han hecho, para no tener problemas de cara a la campaña navideña