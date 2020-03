“Estaba en una gran forma, hay que adaptarse, intentaré ir a los JJOO de 2021”

Unos de los deportistas más afectados por la crisis del coronavirus son los que tenían opciones de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han aplazado a 2021. No son profesionales y en algunos casos, como el de Maitane Melero, habían optado por una excedencia laboral.

En Onda Cero, la atleta navarra, Maitane Melero, explica cómo su panorama deportivo ha cambiado por completo, pero también el personal y el laboral. Con 37 años y en el mejor momento de su trayectoria deportiva Maitane tiene que organizarse de nuevo. Asegura que “nadie se esperaba esto”, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos era “un secreto a voces”, según cuenta, ya que “lo primero es la salud de los deportistas”.

Melero explica que ahora está “asimilando la situación”, y es que “jamás había pensado no ir por una pandemia”. Reconoce que a un atleta “sí se le pasa por la cabeza no acudir por una lesión o por una atleta mejor, pero no por esto”. Es más, las cosas le estaban yendo bien a la atleta navarra, “la clasificación iba sobre ruedas” y en su último test consiguió “los mejores valores hasta el momento”.

Asimismo, insiste en que “va a intentar ir”. A día de hoy, Maitane Melero “está dentro de los JJOO”, en concreto, la número 40 de 42 plazas. Va a luchar por acudir a los Juegos de 2021, lo que no sabe es “cómo lo va a hacer”.

Físicamente a día de hoy “estaba preparada”, cuenta, lo que desconoce es si podrá “seguir conciliando vida y deporte” y es que no se sabe todavía cuándo van a ser. Por lo que sentencia: “Hacer planes a largo plazo es imposible”.

Además, remarca que su prioridad es su niño de 4 años, le preocupa “su salud física y mental con el confinamiento a día de hoy.