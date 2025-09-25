Se inaugura el corredor sostenible de Pío XII

La corporación municipal ha inaugurado esta mañana el corredor sostenible de Pío XII. Se pone fin así a una reforma polémica en sus inicios que tuvo una primera fase en 2018 y una segunda entre octubre de 2024 y julio de 2025 y que ha tenido un coste total de 4,3 millones de euros. Se han creado 2500 metros cuadrados de zonas verdes y 2,5 kilómetros de carril bici unidireccional. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, cree que es un modelo exportable a otros lugares de la ciudad y a otras localidades.