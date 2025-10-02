Alberto Errea: "Nadie ha querido solucionar los problemas de Erripagaña"

Los vecinos de Erripagaña ha convocado una manifestación para el próximo 25 de octubre y Alberto Errea, portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio, nos cuenta los motivos: "Es una historia que empezó mal y sigue enquistada. El problema viene del PSIS de 2004, cuando nadie previó un órgano común para gestionar el territorio, que afecta a cuatro ayuntamientos. Esta falta de coordinación ha provocado una parálisis administrativa que dura más de 20 años. Nadie ha querido solucionar los problemas del barrio, todos han ido diciendo, que el que venga detrás que arree", lamenta.

BURLADA

Erripagaña es un barrio que cuenta con unos 13.000 vecinos, y dice Errea que "el barrio está en pleno auge, pero todavía quedan áreas por urbanizar y muchas promesas incumplidas”. A su juicio, uno de los problemas es que "Burlada, con el territorio y población más amplios, se enfrenta una mala situación económica. Aunque impulsó el desarrollo con promotoras privadas para paliar su situación, ahora pone reticencias para perder territorio y reclama compensaciones económicas. Ven que se crearía un agujero económico en sus cuentas”, afirma. A pesar de acuerdos iniciales para construir infraestructuras como el Civivox o instalaciones deportivas, dos años después “seguimos sin nada, solo diseños y anteproyectos. Exigimos que se liciten las obras y se construyan ya, sin más excusas".

CONSULTA VECINAL

La consulta vecinal la ven como "una esperanza democrática". La consulta prevista por Pamplona nunca se realizó por falta de acuerdo entre ayuntamientos. Alberto Errea: “La consulta supondría un impulso democrático para dar nuestra opinión y buscar soluciones”. Ante la falta de avances, convocamos una manifestación el 25 de octubre para exigir atención política. Creemos que Erripagaña es un negocio para unos pocos, una pérdida para los vecinos. El desarrollo fue un “win-win” para promotoras y el Ayuntamiento de Burlada, pero para los vecinos sólo hay pérdidas y carencia de servicios. Pedimos dotaciones básicas como centros culturales y deportivos, únicamente pedimos recibir los servicios mínimos”.