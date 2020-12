AVANCE NOTICIAS MEDIODÍA

A familia Franco insiste en retirar os bens de Meirás

A familia Franco solicita retirar "todos" os bens do inmoble por non estar, aseguran, vinculados á declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) . Dende a Comisión da Memoria Histórica califican a petición dos herdeiros do dictador de "desfachatez".