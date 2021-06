Entrevista con Flora Moure

Repasamos coa popular Flora Moure a actualidade da cidade

Abordamos os últimos acontecementos da vida municipal no Concello de Ourense, en Más de Uno, coa voceira do PP, Flora Moure. Cuestión de Confianza, modificación de creto, posibilidade de retomar o goberno de coalición con D.O.