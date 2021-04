Más de Uno Pontevedra 06/04/2021

Arranca unha nova fase da administración da vacina no recinto feiral de Pontevedra e Fexdega en Vilagarcia. Moi pendentes deste intento de aumentar a velocidade no programa de vacinas do área sanitaria Pontevedra-Salnés. No noso almorzo conversamos co alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera. Profundizamos na experiencia en compostaxe e xestión de residuos tecnolóxicos do concello de Poio. Falamos con Chelo Besada, primeira teniente de alcalde e concelleira de obras e servizos. O último tramo do programa o dedicamos a revisar a estanterías da librería Cronopios para descubrir libros escritos o dedicados a referentes do universo musical.