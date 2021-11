Más de Uno Pontevedra

Yoya Blanco: "Queremos que Pontevedra sexa unha cidade activa e contundente contra a violencia machista"

Falamos coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Blanco, sobre a campaña institucional con motivo do 25N centrada na loita contra a violencia vicaria. O programa de actividades inclúe a mostra fotográfica do taller Namórate de Ti en 16 comercios de Castelao e Cruz Gallástegui. Vítimas do terror vicario protagonizarán a lectura do manifesto reivindicativo que se lerá no pleno municipal do luns 22 de novembro.