Habitual traslado do estudio de radio ao Hotel Rías Bajas de Pontevedra, na rúa Daniel de La Sota. Neste marco, solemos celebrar os nosos almorzos informativos que enriquecen persoas convidadas coas que conversamos e analizamos algunhas vertientes da actualidade. Nesta ocasión, compartimos esta experiencia na radio local co alcalde do concello de Barro.

(Entrevista con Xose Manuel Abraldes, rexedor de Barro).