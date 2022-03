Noticias Pontevedra 28/03/2022

LEER MÁS Pontevedra

Quince días de huelga en el sector del transporte. Los hosteleros de la comarca do Deza apoyan el cierre patronal previsto para hoy en solidaridad con las reclamaciones de los transportistas y en protesta por el alza de precios de suministros. La gran mayoría de la Flota de Bajura de las Rías Baixas continua con el amarre echado a puerto, excepto los barcos de la cofradía de Bueu. En particular porque todavía no hay soluciones definidas sobre la mesa.

Galicia arranca esta semana en la que entra en vigor el nuevo protocolo de vigilancia y control de la Covid-19, que elimina los aislamientos a los positivos y se deja de hacer pruebas diagnósticas a la población general. Solo en casos como enfermos crónicos o contagios graves se aplicará un protocolo en el que se incluyen pruebas y seguimiento médico. Desde la Xunta de Galicia se afirma que los cambios de manejo de la pandemia son de calado. La doctora Durán ha incidido en que en el contexto actual "hay un antes y un después".

Amplio paquete de obras destinadas a siete parroquias del rural. La Junta de Gobierno de Pontevedra aprobación de uno de los contratos de mayor volumen económico, de este primer trimestre, que asciende a 2,4 millones de euros adjudicado a la empresa Covsa. Cabe decir que los pliegos de licitación el presupuesto máximo estaba fijado en tres millones de euros. En principio, este contrato permitirá mejorar accesos y diversos viales en las parroquias de Lérez, Lourizán, Campañó, Marcón, A Canicouva o Mourente en el municipio de Pontevedra.