Abrimos o programa coa actualidade do martes e conversando sobre os cursos de verán da UNED Pontevedra co director, Víctor González. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o novo presidente do Cluster de Comunicación de Galicia, o pontevedrés Alberto Garnil. Ademais, ampliamos as nosas bibliotecas particulares en compañía de Mercedes Corbillón con novas recomendacións desde a Librería Cronopios.