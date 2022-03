Abrimos o programa coa actualidade do día e buscando a información metereolóxica. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe as nosas convidadas son Ana Barreiro e África Martínez, fundadoras de "Taller Abierto" e coordinadoras do proxecto "Laboratorio da Infancia". Ademais, hoxe temos versión extendida do espazo Cronopios coa visita de Juan Tallón, autor de "Obra Maestra".