Más de Uno Pontevedra 15/09/2021

Estreo do novo Plan da Hostaleria o mesmo día que arranca o curso nas aulas doa institutos de secundaria. Falamos de modelo de cidade de futuro coa concelleira de mobilidade de Vilagarcia e co deputado provincial desta área da deputación de Pontevedra. Por unha banda, mañana celébrase o primeiro día da Semana Europea da Mobilidade. Por outra, o venres regresa a actividade formativa a Facultade Ágora da Deputación de Pontevedra. No tramo final do programa damos unha volta pola rede comercial do concello de O Grove.