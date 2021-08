Repasamos as restriccións do área sanitaria Pontevedra-Salnés que entran en vigor este fin de semana. Saimos a rúa para preguntar pola vacina Covid19 para mascotas. Conversamos da actualidade co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Celebramos o regreso da Rapa das Bestas de Sabucedo, no concello de A Estrada. E imos de 'Ruta de veran'... polo concello de Caldas.