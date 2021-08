Más de Uno Pontevedra 23/08/2021

Atención o programa de vacinación: neste luns escomenzan a recibir a primeira dosis os menores de 12 anos do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Saimos a rúa para preguntar por esta cuestión. A maiores analizamos a situación do mariñeiro que suma meses en Yemen, acusado él a tripulación dun barco de pesca ilegal. Falamos da actual situación do camiño portugués a Santiago. Repasamos as novas do motor con Abel Millán. E descubrimos os avances rexistrados no proxecto do Museo do Ferrocarril de Vilagarcia.